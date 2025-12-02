Menu
VÍDEO: Mais um? Carro atinge mureta onde jovem morreu em acidente na Gunter Hans

Colisão acontece dois dias após o falecimento de Ângelo Antônio Alvarenga

02 dezembro 2025 - 09h12Luiz Vinicius
Carro ficou com a frente danificada após o acidenteCarro ficou com a frente danificada após o acidente   (Reprodução/Instagram/@capivaracgr)

Mais um acidente de trânsito envolvendo a mureta da Avenida Gunter Hans foi registrado, desta vez, na noite desta segunda-feira, dia 1º de dezembro, danificando um Volkswagen Fox.

O caso acontece exatamente há dois dias do trágico acontecimento que tirou a vida do estudante Ângelo Antônio Alvarenga Peres, de 24 anos, na noite do último sábado, dia 29.

O acidente aconteceu na pista do sentido centro ao bairro, próximo a Avenida Manoel da Costa Lima. Porém, dessa vez, a condutora do Fox não sofreu nenhum ferimento, mas ficou em estado de choque.

A cena foi divulgada pelo perfil @capivaracgr, no Instagram, que mostrou o quanto o carro ficou danificado ao bater com a estrutura da obra que ainda não foi finalizada.

 

