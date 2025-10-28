VÍDEO: Motociclista 'não vê' carro e sofre fratura exposta em acidente em Maracaju

Motociclista, de 19 anos, sofreu uma fratura exposta na perna direita e um ferimento grave no joelho após colidir na traseira de uma picape Fiat Toro, estacionada na rua Quintino Bocaiuva, na Vila Moreninha, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.
O acidente aconteceu durante o sábado, dia 25 de outubro, mas as imagens de câmera de segurança foram divulgadas apenas nesta segunda-feira, dia 27.
Conforme o vídeo, divulgado pelo portal Maracaju Speed, o motociclista seguia pela via e parou no cruzamento com a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Em determinado, acelerou e parece 'não ter visto' a picape estacionado, colidindo no veículo.
O impacto fez com que o motociclista fosse lançado ao solo e perdesse o capacete. Porém, os ferimentos mais graves ficaram na perna direita, onde ele sofreu uma fratura exposta de tíbia e fíbula, além de um corte profundo no joelho com hemorragia.
Pessoas que estavam em comércios próximos acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu o jovem e encaminharam até o hospital da cidade. Foi verificado que ele não possuía carteira de habilitação.
A motocicleta, no dia do acidente, foi retirada do local por um amigo instantes antes dos militares chegarem ao local dos fatos.
