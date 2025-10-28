Menu
Trânsito

VÍDEO: Motociclista 'não vê' carro e sofre fratura exposta em acidente em Maracaju

Ele ainda teve um ferimento grave no joelho e foi encaminhado para o hospital da cidade

28 outubro 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Motociclista atingiu a traseira da picapeMotociclista atingiu a traseira da picape   (Reprodução/Maracaju Speed)

Motociclista, de 19 anos, sofreu uma fratura exposta na perna direita e um ferimento grave no joelho após colidir na traseira de uma picape Fiat Toro, estacionada na rua Quintino Bocaiuva, na Vila Moreninha, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu durante o sábado, dia 25 de outubro, mas as imagens de câmera de segurança foram divulgadas apenas nesta segunda-feira, dia 27.

Conforme o vídeo, divulgado pelo portal Maracaju Speed, o motociclista seguia pela via e parou no cruzamento com a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Em determinado, acelerou e parece 'não ter visto' a picape estacionado, colidindo no veículo.

O impacto fez com que o motociclista fosse lançado ao solo e perdesse o capacete. Porém, os ferimentos mais graves ficaram na perna direita, onde ele sofreu uma fratura exposta de tíbia e fíbula, além de um corte profundo no joelho com hemorragia.

Pessoas que estavam em comércios próximos acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu o jovem e encaminharam até o hospital da cidade. Foi verificado que ele não possuía carteira de habilitação.

A motocicleta, no dia do acidente, foi retirada do local por um amigo instantes antes dos militares chegarem ao local dos fatos.

 

Vanguard - Sound

