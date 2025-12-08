Menu
Menu Busca segunda, 08 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Trânsito

VÍDEO: Motociclista sofre traumatismo craniano em acidente em cruzamento de Dourados

Gilberto da Silva Miranda ficou em estado grave em decorrência da lesão sofrida

08 dezembro 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Motociclista foi encaminhado para o Hospital da VidaMotociclista foi encaminhado para o Hospital da Vida   (Ligado na Notícia)
Dr Canela

Motociclista, de 62 anos, identificado como Gilberto da Silva Miranda, foi socorrido em estado grave após sofrer um acidente de trânsito na rua Maria Alves, no Jardim Guaicurus, em Dourados, na noite deste domingo, dia 7.

Ele acabou colidindo contra uma caminhonete Chevrolet S10 e devido ao impacto, acabou sofrendo trauma no tórax e traumatismo craniano.

Segundo o site Ligado na Notícia, o motociclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado às pressas para o Hospital da Vida.

Ele passou por uma intervenção cirúrgica em decorrência da gravidade dos ferimentos. Conforme o site local, ele permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Câmera de segurança flagrou o momento da batida e o primeiro indicativo é que o motociclista não teria respeitado a preferencial do cruzamento.

Veja o vídeo divulgado pelo jornalista Sidnei Bronka Lemos:

 

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motociclista foi socorrido pelo Samu
Trânsito
Motociclista tem pé amputado após sofrer grave acidente em Dourados
Monza ficou capotado na estrada vicinal
Trânsito
Capotamento em estrada vicinal deixa adolescente gravemente ferido em Maracaju
Veículo Renault Sandero ficou destruído
Trânsito
Motorista morre em colisão frontal com carreta na MS-295, em Tacuru
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Embriagado, pedestre tenta atravessar rua e é atropelado por carro em Bataguassu
Veículo destruiu parte do restaurante
Trânsito
Militar da Marinha é preso por dirigir bêbado e destruir restaurante em Corumbá
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista morre após ser atingido por caminhão e carreta na MS-141, em Ivinhema
Caminhonete ficou destruída no acidente
Trânsito
Mulher morre em acidente envolvendo três veículos na BR-267, entre Jardim e Maracaju
Acidente provocou lentidão na rua próximo ao Parque das Nações
Trânsito
Tentativa de conversão dá errado e carros colidem na Antonio Maria Coelho
Carro atropelou o adolescente
Trânsito
Ciclista de 15 anos morre após ser atropelado por carro entre Dourados e Fátima do Sul
Fabiano Ludwing era funcionário da empresa
Trânsito
Ponta-poranense que morreu na MS-386 trabalhava em empresa de maquinários agrícolas

Mais Lidas

Inscreva-se
Educação
UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica