VÍDEO: Motociclista sofre traumatismo craniano em acidente em cruzamento de Dourados

Motociclista, de 62 anos, identificado como Gilberto da Silva Miranda, foi socorrido em estado grave após sofrer um acidente de trânsito na rua Maria Alves, no Jardim Guaicurus, em Dourados, na noite deste domingo, dia 7.

Ele acabou colidindo contra uma caminhonete Chevrolet S10 e devido ao impacto, acabou sofrendo trauma no tórax e traumatismo craniano.

Segundo o site Ligado na Notícia, o motociclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado às pressas para o Hospital da Vida.

Ele passou por uma intervenção cirúrgica em decorrência da gravidade dos ferimentos. Conforme o site local, ele permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Câmera de segurança flagrou o momento da batida e o primeiro indicativo é que o motociclista não teria respeitado a preferencial do cruzamento.

Veja o vídeo divulgado pelo jornalista Sidnei Bronka Lemos:

