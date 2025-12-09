Menu
Trânsito

VÍDEO: Motoentregador sofre acidente e tem suspeita de fratura na Av. Ministro João Arinos

Informações apontam que ambos os veículos seguiam pelo mesmo sentido da via e o motociclista possa ter colidido na traseira do veículo

09 dezembro 2025 - 12h00Luiz Vinicius     atualizado em 09/12/2025 às 12h11
Motociclista foi socorrido pelo Corpo de BombeirosMotociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros   (WhatsApp/JD1 Notícias)
Motoentregador, que não teve a identificação divulgada, ficou ferido em decorrência de um acidente de trânsito no final da manhã desta terça-feira, dia 9, após colidir contra um caminhão na Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande.

Informações preliminares, apontam que ambos os veículos seguiam pelo mesmo sentido da via e o motociclista possa ter colidido na traseira do veículo.

Conforme informações repassadas à reportagem, o motociclista teve suspeita de fratura em um dos braços e reclamava de muita dor, além de ter escoriações pelo corpo.

A bag que ele carregava quase foi parar embaixo do caminhão. O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou auxílio para a vítima, que em razão da circunstância do acidente, pode ter sido encaminhado para a Santa Casa.

O trânsito na região ficou um pouco prejudicado, devido ao atendimento à vítima.

 

