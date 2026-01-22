VÍDEO: Motorista de ambulância morre em acidente com caminhão na MS-112

Motorista de uma ambulância, ainda não identificado, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na MS-112, entre Inocência e Três Lagoas, na tarde desta quinta-feira, dia 22.

O acidente em questão envolveu o veículo de socorro e um caminhão boiadeiro, este segundo parou no meio da vegetação às margens da rodovia.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Em decorrência do impacto, a ambulância ficou completamente destruída e o motorista acabou morrendo preso às ferragens, antes da chegada do socorro, conforme detalhes do portal Paranaíba Notícia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para trabalharem no local.

Veja o vídeo:

