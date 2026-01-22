Menu
VÍDEO: Motorista de ambulância morre em acidente com caminhão na MS-112

Condutor acabou falecendo preso às ferragens

22 janeiro 2026 - 18h12Luiz Vinicius
Ambulância ficou destruída no acidenteAmbulância ficou destruída no acidente   (Folha Três Lagoas)

Motorista de uma ambulância, ainda não identificado, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na MS-112, entre Inocência e Três Lagoas, na tarde desta quinta-feira, dia 22.

O acidente em questão envolveu o veículo de socorro e um caminhão boiadeiro, este segundo parou no meio da vegetação às margens da rodovia.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Em decorrência do impacto, a ambulância ficou completamente destruída e o motorista acabou morrendo preso às ferragens, antes da chegada do socorro, conforme detalhes do portal Paranaíba Notícia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para trabalharem no local.

Veja o vídeo:

 

