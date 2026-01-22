VÍDEO: Motorista de ambulância morre em acidente com caminhão na MS-112

Motorista de uma ambulância, ainda não identificado, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na MS-112, entre Inocência e Três Lagoas, na tarde desta quinta-feira, dia 22.
O acidente em questão envolveu o veículo de socorro e um caminhão boiadeiro, este segundo parou no meio da vegetação às margens da rodovia.
As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.
Em decorrência do impacto, a ambulância ficou completamente destruída e o motorista acabou morrendo preso às ferragens, antes da chegada do socorro, conforme detalhes do portal Paranaíba Notícia.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para trabalharem no local.
Veja o vídeo:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
Motociclista morre após ser atingido por telha que caiu de caminhão na BR-262, em Terenos
Trânsito
Pneu estoura e caminhonete capota na BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas
Trânsito
Motorista atropela javali, bate carro em árvores e morre em distrito de Nova Andradina
Trânsito
AGORA: Imprudência no trânsito causa capotamento de camionete no Royal Park
Trânsito
Motorista de picape morre após acidente com caminhão na MS-497, em Paranaíba
Trânsito
Motociclista morre após ser atingido por motorista sem CNH em Três Lagoas
Trânsito
Motorista de caminhonete acerta carro, casa e árvore em acidente em Paranaíba
Trânsito
Acidente na Serra da Alegria deixa dois feridos e pista escorregadia em Rio Verde
Trânsito
Motociclista perde direção em curva, cai e morre em Guia Lopes da Laguna
Trânsito