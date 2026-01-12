VÍDEO: Motorista destrói semáforo em acidente em rotatória de Campo Grande

Motorista, que não teve a identificação revelada, sofreu um acidente de trânsito no final da noite deste domingo, dia 11, e de quebra destruiu um semáforo em uma rotatória de Campo Grande.

O fato aconteceu na tradicional rotatória da 'Cabeça de Boi', confluência das avenidas Júlio de Castilho e Noroeste, com a Rua Marechal Cândido Rondon, na Vila Alba.

O condutor estava conduzindo uma Volkswagen Saveiro e por motivos a serem apurados pelas autoridades, perdeu o controle e colidiu no poste, que fica no canteiro central da Avenida Júlio de Castilho. A princípio, ele estava seguindo sentido centro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor não ficou gravemente ferido, mas apresentou quadro de desorientação em razão do impacto.

A frente da picape ficou bastante destruída em razão da colisão com poste semafórico.

