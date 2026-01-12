Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Trânsito

VÍDEO: Motorista destrói semáforo em acidente em rotatória de Campo Grande

Colisão aconteceu na confluência das avenidas Júlio de Castilho e Noroeste, com a Rua Marechal Cândido Rondon

12 janeiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Acidente deixou estragos na rotatóriaAcidente deixou estragos na rotatória   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Motorista, que não teve a identificação revelada, sofreu um acidente de trânsito no final da noite deste domingo, dia 11, e de quebra destruiu um semáforo em uma rotatória de Campo Grande.

O fato aconteceu na tradicional rotatória da 'Cabeça de Boi', confluência das avenidas Júlio de Castilho e Noroeste, com a Rua Marechal Cândido Rondon, na Vila Alba.

O condutor estava conduzindo uma Volkswagen Saveiro e por motivos a serem apurados pelas autoridades, perdeu o controle e colidiu no poste, que fica no canteiro central da Avenida Júlio de Castilho. A princípio, ele estava seguindo sentido centro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor não ficou gravemente ferido, mas apresentou quadro de desorientação em razão do impacto.

A frente da picape ficou bastante destruída em razão da colisão com poste semafórico.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Os três mortos do grave acidente na MS-240
Trânsito
Sobe para três o número de mortos em razão do acidente na MS-240, em Inocência
Logan furou o sinal vermelho
Trânsito
VÍDEO: Câmera mostra motorista furando sinal e provocando acidente na Av. Ernesto Geisel
Motociclista ficou destruída pelo local
Trânsito
Motociclista morre em acidente com caminhonete em cruzamento de Ponta Porã
Momento em que carros colidiram no cruzamento
Trânsito
Acidente com três carros deixa mulher ferida em cruzamento de Campo Grande
Carro de uma empresa ficou destruído
Trânsito
Grave acidente deixa dois mortos e três feridos entre Inocência e Paranaíba
Idoso que faleceu na queda de bicicleta
Trânsito
Idoso passa mal enquanto pedala, cai de bicicleta e morre em Ponta Porã
Motociclista se envolveu no acidente com um Celta
Trânsito
Motociclista sofre fratura na clavícula em acidente com carro em Sidrolândia
Bruno era natural de Alagoas
Trânsito
Jovem alagoano morre em acidente de moto com máquina agrícola em Costa Rica
Acidente danificou o veículo de passeio
Trânsito
Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e carreta na BR-163, em São Gabriel
Carro parou nas margens da rodovia em meio ao mato
Trânsito
Motorista preso às ferragens em capotamento na BR-262, em Corumbá

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans