Trânsito

VÍDEO: Motorista escapa do pior ao acertar poste na Avenida Mato Grosso

As primeiras informações apontam que o condutor perdeu o controle da direção

21 novembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Peças do carro ficaram pelo localPeças do carro ficaram pelo local   (Vinicius Santos)

Motorista, ainda não identificado, escapou de um grave acidente nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 21, ao colidir contra um poste na Avenida Mato Grosso, esquina com a rua Espírito Santo.

A reportagem esteve no local e constatou os estragos feitos, como peças do carro, um possível Toyota Etios, e o poste caído sobre a calçada próximo a um comércio.

As primeiras informações apontam que o condutor perdeu o controle da direção enquanto descia a Avenida Mato Grosso, no sentido ao centro da cidade, quando houve o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares que auxiliaram o motorista logo após o sinistro. Ainda não há informações do estado de saúde.

Veja o vídeo publicado pela página 'campograndemilgrau', no Instagram:

 

