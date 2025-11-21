VÍDEO: Motorista escapa do pior ao acertar poste na Avenida Mato Grosso

Motorista, ainda não identificado, escapou de um grave acidente nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 21, ao colidir contra um poste na Avenida Mato Grosso, esquina com a rua Espírito Santo.

A reportagem esteve no local e constatou os estragos feitos, como peças do carro, um possível Toyota Etios, e o poste caído sobre a calçada próximo a um comércio.

As primeiras informações apontam que o condutor perdeu o controle da direção enquanto descia a Avenida Mato Grosso, no sentido ao centro da cidade, quando houve o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares que auxiliaram o motorista logo após o sinistro. Ainda não há informações do estado de saúde.

Veja o vídeo publicado pela página 'campograndemilgrau', no Instagram:

