Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156

O vigia noturno Nivaldo Inácio Dias, de 67 anos, morreu atropelado por um caminhão na noite desta quinta-feira (9), em frente ao residencial Greenville, na MS-156, em Dourados. Ele estava tentando atravessar a rodovia no momento em que aconteceu o acidente.
Informações apontam que a vítima estava seguindo para o trabalho. Segundo o site Ligados na Notícia, ele teria começado a atravessar a rodovia, mas ao perceber que não daria tempo, tentou retornar, mas acabou atropelado.
Ainda conforme o site local, o motorista informou para a polícia que tentou frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento. O veículo seguia para abate em uma indústria do Distrito Industrial de Dourados.
Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.
O acidente deverá ser investigado pelas autoridades.