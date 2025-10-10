Menu
Trânsito

Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156

Seguindo para o trabalho, Nivaldo Inácio chegou a iniciar a travessia, mas ao ver que não daria tempo, tentou retornar e foi atingido

10 outubro 2025 - 10h55Luiz Vinicius
Vigia foi atingido por um caminhão na rodoviaVigia foi atingido por um caminhão na rodovia   (Leandro Holsbach)

O vigia noturno Nivaldo Inácio Dias, de 67 anos, morreu atropelado por um caminhão na noite desta quinta-feira (9), em frente ao residencial Greenville, na MS-156, em Dourados. Ele estava tentando atravessar a rodovia no momento em que aconteceu o acidente.

Informações apontam que a vítima estava seguindo para o trabalho. Segundo o site Ligados na Notícia, ele teria começado a atravessar a rodovia, mas ao perceber que não daria tempo, tentou retornar, mas acabou atropelado.

Ainda conforme o site local, o motorista informou para a polícia que tentou frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento. O veículo seguia para abate em uma indústria do Distrito Industrial de Dourados.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.

O acidente deverá ser investigado pelas autoridades.

