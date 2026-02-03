Mais de 600 denúncias ficam paradas na Semed e Ministério Público exige medidas

Mais de 600 denúncias registradas contra a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) ficaram sem qualquer andamento, segundo apuração do Ministério Público (MPMS). As manifestações envolvem assédio, crimes e outras situações sensíveis no âmbito da educação e foram formalizadas por meio da plataforma Fala.Br.

De acordo com o MPMS, 604 denúncias feitas ao longo de 2025 não receberam resposta, arquivamento, encaminhamento ou qualquer registro de providência, o que, para o órgão, é absolutamente incompatível com a dinâmica regular e íntegra da Administração Pública.

A promotora de Justiça Paula da Silva Volpe destacou que a ausência de atualização no Sistema Oficial Nacional de Ouvidorias compromete princípios básicos da administração pública.

Segundo ela, a falha atinge diretamente a transparência, a rastreabilidade das manifestações e o direito do cidadão à informação, garantidos pela Lei nº 13.460/2017 e pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Ainda conforme a promotora, a situação esvazia a finalidade pública da Ouvidoria, que deveria funcionar como instrumento de participação social e controle da administração.

Recomendação à Prefeitura e à Semed

Diante do cenário, o MPMS expediu recomendação formal à prefeita de Campo Grande, Adriane Barbosa Nogueira Lopes, e ao secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, com uma série de medidas a serem adotadas.

Entre os pontos, o Ministério Público recomenda que a administração municipal:

A recomendação do Ministério Público estabelece que a administração municipal assegure ao denunciante acesso claro e compreensível às informações da manifestação, incluindo o teor integral do registro realizado, sempre com a preservação dos dados legalmente protegidos por sigilo.

Também é determinado que sejam disponibilizados mecanismos que permitam o acompanhamento das denúncias, com informações claras sobre o setor responsável, o status do tratamento e a conclusão adotada em cada caso.

Outro ponto destacado é a necessidade de instituir um fluxograma padronizado para o recebimento, triagem, encaminhamento, acompanhamento e encerramento das manifestações, com critérios objetivos e previamente definidos.

A recomendação ainda aponta que o Município deve garantir a correta geração, comunicação e correspondência dos números de protocolo, evitando erros formais que possam comprometer a rastreabilidade das demandas apresentadas.

Além disso, o MPMS orienta a criação de procedimentos específicos para o tratamento de denúncias sensíveis, especialmente aquelas que envolvam supostas irregularidades praticadas por gestores escolares ou integrantes da cadeia hierárquica da Semed.

Por fim, a promotora determina o encaminhamento obrigatório dessas denúncias às instâncias administrativas competentes, como corregedoria, autoridade superior ou setor jurídico, sempre que cabível, com registro formal do encaminhamento e comunicação ao denunciante.

Proteção ao denunciante

Na recomendação também ressaltou a necessidade de proteção institucional aos denunciantes, com medidas contra possíveis retaliações diretas ou indiretas, além da garantia de sigilo e confidencialidade. A recomendação inclui ainda a orientação aos servidores sobre o uso correto dos canais de denúncia, fortalecendo a cultura de integridade e controle interno.

Prazo de 30 dias

O MPMS estabeleceu prazo de 30 dias úteis para que a prefeitura encaminhe à Promotoria um relatório circunstanciado, detalhando as medidas que serão implementadas para o cumprimento integral da recomendação, além da comprovação de providências iniciais já adotadas.

Controladoria também é alvo da recomendação

A recomendação foi estendida à Controladoria-Geral do Município, que deverá comprovar, por meio de documentação idônea, quais providências foram adotadas e quais encaminhamentos foram dados às 604 manifestações registradas na Plataforma Fala.Br em 2025.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também