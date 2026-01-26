MPMS firma cooperação com MP do Rio Grande do Sul para uso de sistema de investigação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) firmou um Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) para utilização do Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos (SITTEL/MPRS), além do acesso a registros de portabilidade e numeração das operadoras disponíveis na base de dados da ABRTELECOM (Carrier Discovery).

De acordo com o MPMS, a parceria não gera qualquer ônus financeiro para o órgão sul-mato-grossense. O termo tem vigência de cinco anos, com início em 14 de janeiro de 2026 e término previsto para 14 de janeiro de 2031.

O SITTEL é uma ferramenta voltada à gestão e à análise de dados oriundos de interceptações telefônicas e telemáticas. O sistema permite organizar, cruzar e analisar informações de forma mais eficiente, o que pode representar ganho significativo para investigações estruturadas conduzidas pelo MPMS no âmbito da investigação criminal.

