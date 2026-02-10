Prefeitura libera R$ 170 mil para bancar o Carnaval de rua em Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande vai desembolsar R$ 170 mil para bancar parte do Carnaval de rua na Capital. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares de vereadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e constam na edição nº 8.217 do Diogrande.

Do total, R$ 20 mil serão destinados à Associação Elas Podem, por meio de emenda indicada pela vereadora Luiza Ribeiro Gonçalves. O valor será repassado via extrato de justificativa de inexigibilidade de chamamento público, assinado pelo diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), Valdir João Gomes de Oliveira. O recurso deverá ser utilizado como subsídio financeiro para promover a realização do bloco de carnaval de rua Cia Barra da Saia.

Outra emenda, também de autoria da vereadora Luiza Ribeiro, destina R$ 50 mil à OSC Urgente Companhia, entidade que figura como representante oficial responsável pelo desfile dos blocos de rua do Carnaval do Município.

Conforme o extrato publicado, a organização possui experiência consolidada na realização do evento, com a justificativa de atendimento aos princípios da legalidade, transparência, eficiência e interesse público.

Além disso, a OSC Urgente Companhia ainda vai receber mais R$ 100 mil, desta vez por meio de emenda parlamentar do vereador Jean Ferreira (PT), igualmente com repasse fundamentado em inexigibilidade de chamamento público e com a mesma justificativa legal e administrativa.

Somadas, as emendas parlamentares publicadas no Diogrande totalizam R$ 170 mil em recursos públicos destinados ao Carnaval de rua em Campo Grande via parceria com a Fundação Municipal de Cultura.

