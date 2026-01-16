Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem

Hospitais e entidades filantrópicas de Campo Grande vão receber repasses para assegurar o pagamento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras referente a dezembro de 2025.

A medida foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura de Campo Grande (Edição 8.191) e detalha quais unidades receberão os recursos da União. Entre os beneficiados estão grandes hospitais e instituições de saúde da cidade:

- Santa Casa – R$ 1.905.000,26

- Hospital São Julião – R$ 255.506,24

- Associação de Amparo à Maternidade e à Infância (AAMI) – R$ 576.400,18

- Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão – R$ 136.363,73

- Hospital Nosso Lar – R$ 127.889,88

Outras unidades, como Pro Renal, Med Rim e Davita, também receberão repasses menores, totalizando R$ 3.477.321,39 destinados a garantir o cumprimento do piso salarial.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Luiz Brandão Vilela, assinou a Resolução SESAU nº 953/2026, considerando, entre outros pontos, a Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que instituiu o Piso Nacional da Enfermagem para enfermeiras(os), técnicas(os), auxiliares de enfermagem e parteiras.

