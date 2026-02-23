Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Transparência

TCE autoriza andamento de licitação de R$ 94 milhões para alimentação de presos em MS

O conselheiro Iran Coelho das Neves entendeu que as principais inconsistências que motivaram a suspensão cautelar foram devidamente corrigidas

23 fevereiro 2026 - 11h36Vinícius Santos
Sede da Agepen Sede da Agepen  

Em decisão recente, o conselheiro Iran Coelho das Neves determinou a continuidade do Pregão Eletrônico nº 003/2024, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, que prevê a contratação de empresa para o preparo, fornecimento, transporte e distribuição de alimentação pronta às unidades prisionais de MS, com valor estimado em R$ 94,8 milhões.

O certame chegou a ser suspenso após auditores do Tribunal de Contas identificarem inconsistências no planejamento e na elaboração do processo, especialmente no levantamento de mercado, na estimativa de quantitativos, na adoção de exigências consideradas restritivas à competitividade e na ausência de previsão adequada de programa de integridade.

Regularmente intimado, o gestor apresentou justificativas, juntou documentos complementares e promoveu retificações no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, com o objetivo de corrigir as impropriedades apontadas. 

Em análise posterior, a Divisão Técnica, por meio da Análise ANA-DFCONTRATAÇÕES-956/2026, concluiu que a maior parte dos achados inicialmente identificados havia sido sanada.

O Ministério Público de Contas, em parecer, manifestou-se pela revogação da medida cautelar, com recomendação ao gestor para que observe as exigências legais em certames futuros e pelo prosseguimento da licitação.

Ao analisar o caso, o conselheiro Iran Coelho das Neves entendeu que as principais inconsistências que motivaram a suspensão cautelar foram devidamente corrigidas pelo jurisdicionado. 

Segundo ele, em um juízo de proporcionalidade, não subsiste risco concreto de dano irreversível ao erário nem prejuízo à competitividade que justifique a manutenção da suspensão.

Ainda conforme a decisão, a continuidade da paralisação poderia comprometer a prestação de serviço essencial à administração penitenciária e à dignidade das pessoas privadas de liberdade, circunstância que recomenda a revogação da cautelar.

Diante disso, o conselheiro revogou a medida cautelar anteriormente concedida por meio da Decisão Singular Interlocutória DSI-G.ICN-129/2025, autorizou o prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 003/2024, promovido pela AGEPEN/MS, e advertiu o gestor de que o cumprimento das determinações será verificado em controle posterior, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software
Tecnologia
Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software
Foto: Sejusp
Polícia
Governo do Estado publica editais para formação e promoção de militares
TCU fará visitas domiciliares para conferir dados do CadÚnico em 1.544 municípios
Transparência
TCU fará visitas domiciliares para conferir dados do CadÚnico em 1.544 municípios
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Carnaval na Esplanada
Transparência
Prefeitura libera R$ 170 mil para bancar o Carnaval de rua em Campo Grande
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Ferramenta está nas lojas de Android e IOS - Foto: Luiz Vinícius
Transparência
MPMS lança versão atualizada de aplicativo para facilitar contato com a população
TJMS contrata obra de R$ 11 milhões para anexo e reforma de gabinete dos desembargadores
Transparência
TJMS contrata obra de R$ 11 milhões para anexo e reforma de gabinete dos desembargadores
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Transparência
Tribunal de Contas suspende licitação de R$ 3,7 milhões em Corumbá
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
Mais de 600 denúncias ficam paradas na Semed e Ministério Público exige medidas

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x