TCU fará visitas domiciliares para conferir dados do CadÚnico em 1.544 municípios

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai medir a confiança das informações do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Questionários serão enviados a 1.544 municípios a partir do dia 23 de fevereiro, e estão previstas visitas presenciais às residências das famílias selecionadas.

Segundo o TCU, a intenção é verificar se os dados cadastrados refletem de forma consistente a situação das famílias. Esta é a segunda etapa do monitoramento de auditoria que avalia o CadÚnico, sistema que reúne informações sobre pobreza no país para permitir a concessão de benefícios sociais a famílias em situação de vulnerabilidade.

O tribunal defende que o levantamento é essencial para garantir que os benefícios cheguem a quem mais precisa e que os dados confiáveis sejam usados no planejamento de políticas públicas em âmbito federal, estadual e municipal.

Por isso, o TCU e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) solicitam que os municípios realizem visitas às casas e respondam ao questionário com conclusões sobre a consistência das informações.

Não é a primeira vez que o TCU realiza esse tipo de avaliação. Em 2023, auditoria do CadÚnico apontou equívocos e falhas nos dados. Dois anos depois, em 2025, foi concluído o primeiro monitoramento para verificar as providências adotadas a partir dos resultados.

Agora, a segunda etapa busca traçar um retrato preciso da saúde do CadÚnico, incluindo informações como renda familiar e número de membros da família, permitindo calcular a renda per capita, principal critério para inclusão ou exclusão em diversos programas sociais. No total, 3.329 famílias serão visitadas em diferentes estados e municípios.

