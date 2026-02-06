TJMS contrata obra de R$ 11 milhões para anexo e reforma de gabinete dos desembargadores

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) firmou contrato com a empresa Poligonal Engenharia e Construções LTDA, inscrita no CNPJ 03.492.162/0001-82, para a execução da obra de construção de um anexo e reforma do prédio do Gabinete dos Desembargadores.

De acordo com o Extrato do Contrato nº 01.011/2026, o valor global da contratação é de R$ 11.618.821,07 (onze milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e um reais e sete centavos). O prazo de execução previsto é de 18 meses, com início em 4 de fevereiro de 2026.

Conforme informações constantes no Edital nº 0005/2025, a obra será realizada no prédio localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, s/nº, Parque dos Poderes, em Campo Grande. A intervenção contempla a reforma de uma área total construída de 5.257,25 metros quadrados, além da construção de um anexo com área de ampliação de 1.646,00 metros quadrados.

