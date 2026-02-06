Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Transparência

TJMS contrata obra de R$ 11 milhões para anexo e reforma de gabinete dos desembargadores

O prazo de execução previsto é de 18 meses, com início em 4 de fevereiro de 2026

06 fevereiro 2026 - 09h54Vinícius Santos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) firmou contrato com a empresa Poligonal Engenharia e Construções LTDA, inscrita no CNPJ 03.492.162/0001-82, para a execução da obra de construção de um anexo e reforma do prédio do Gabinete dos Desembargadores.

De acordo com o Extrato do Contrato nº 01.011/2026, o valor global da contratação é de R$ 11.618.821,07 (onze milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e um reais e sete centavos). O prazo de execução previsto é de 18 meses, com início em 4 de fevereiro de 2026.

Conforme informações constantes no Edital nº 0005/2025, a obra será realizada no prédio localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, s/nº, Parque dos Poderes, em Campo Grande. A intervenção contempla a reforma de uma área total construída de 5.257,25 metros quadrados, além da construção de um anexo com área de ampliação de 1.646,00 metros quadrados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Transparência
Tribunal de Contas suspende licitação de R$ 3,7 milhões em Corumbá
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
Mais de 600 denúncias ficam paradas na Semed e Ministério Público exige medidas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Promotora cobra transparência da prefeitura de Campo Grande em denúncias na Semed
Sede do Legislativo - Foto: Deodápolis News / Reprodução
Política
Câmara de Deodápolis responde promotor e nega irregularidades em pagamentos de diárias
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
MPMS firma cooperação com MP do Rio Grande do Sul para uso de sistema de investigação
Sede do TCE-MS -
Transparência
Licitação de R$ 799 mil da Defensoria Pública é suspensa por decisão do TCE-MS
Serviço de tapa-buraco - Foto: Roni Silva/PMN
Transparência
Promotora cobra controle mensal das obras em Naviraí e faz recomendação à prefeitura
Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Fiscalização federal provoca "milagre" repentino e mais viaturas do Samu passam a rodar
Sede do Legislativo - Foto: Deodápolis News / Reprodução
Política
'Farra das diárias' de vereadores entra na mira do Ministério Público em Deodápolis
Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital