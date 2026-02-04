Menu
Tribunal de Contas suspende licitação de R$ 3,7 milhões em Corumbá

Auditores apontaram impropriedades que impedem a continuidade do certame, entre elas fragilidades no planejamento da contratação

04 fevereiro 2026 - 12h36Vinícius Santos
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MSSede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS   (Foto: Mary Vasques)

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou a imediata suspensão do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 28/2025, realizado pela prefeitura de Corumbá. A decisão é do conselheiro Sérgio de Paula e envolve um certame estimado em R$ 3.744.067,50.

O pregão tinha como objetivo o registro de preços para eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, incluindo o fornecimento de peças, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

No entanto, durante a análise técnica, auditores do TCE-MS identificaram impropriedades de natureza material, especialmente relacionadas à pesquisa de preços, além de fragilidades relevantes no planejamento da contratação e na definição da forma de julgamento. Segundo o relatório, essas falhas são capazes de obstar, neste momento, a continuidade do certame.

Ao analisar os apontamentos da área técnica, o conselheiro Sérgio de Paula entendeu que, diante dos indícios de irregularidades, é necessária a aplicação de medida cautelar para permitir o saneamento e o esclarecimento dos fatos e impropriedades identificadas.

Na decisão, o conselheiro determinou:

  1. A imediata suspensão do procedimento licitatório, na fase em que se encontrar, com base nos artigos 56 e 57, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 160/2012, ressaltando que a suspensão permanecerá válida até nova deliberação da relatoria;

  2. A comprovação do cumprimento da decisão no prazo de dois dias úteis.

Além disso, foi determinado que a gestão municipal se manifeste, em igual prazo, sobre o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal de Contas.

