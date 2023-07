A hora e a vez de Piraputanga

Com cerca de 42km de extensão, a Estrada Parque de Piraputanga, localizada em Bonito, tornou-se o novo e promissor destino de turismo de aventura e contemplação de Mato Grosso do Sul. O local corta vales da Serra de Maracaju, entre paredões de arenito, a antiga ferrovia Noroeste do Brasil e o Rio Aquidauana.

O crescimento veio de maneira significativa após a chegada do asfalto da Estrada do 21, que encurta distâncias entre Bonito e a Capital, integrando desta forma a Rota Pantanal Bonito.

Na região é possível encontrar todo tipo de diversão como serras, rafting, bike, escalada, rapel, trilhas, sítios arqueológicos, pesca e gastronomia. Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Estado (Fundtur/MS), Bruno Wendling, Piraputanga deixará de ser um destino regional e ganhará destaque internacional ao se interligar com o novo acesso à Capital do Ecoturismo. “Será um destino de serra e de romance, aqui no Mato Grosso do Sul, para atrair depois o público nacional e internacional”, aposta.

O secretário municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Youssef Saliba, informa que os investimentos privados, principalmente de empresários de outras regiões, estão alavancando o turismo em Aquidauana, em especial na estrada. “Precisamos de mais acomodações, os turistas estão chegando e nosso papel é qualificar roteiros e promover um turismo sustentável”, disse.

Segundo a Sectur, Piraputanga e Camisão contam hoje com 25 empreendimentos de hospedagem e onze restaurantes, muitos dos quais na beira da estrada, melhorando sobremaneira os serviços ao turista e qualificando o atendimento no destino. O “boom” turístico e imobiliário vem mudando o perfil socioeconômico nos distritos em três anos.

A oportunidade de crescimento uniu o município e os empresários no planejamento e estruturação dos atrativos em busca da profissionalização e um modelo de gestão. Recentemente, foi reativado o Comtur e a prefeitura aderiu ao Programa Del Turismo, do Senac/MS, para criar um plano estratégico de fomento e qualificação.





