AdventureELEVATE: principais destinos de turismo de MS são apresentados nos EUA

De olho no mercado norte-americano, a Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) leva os principais destinos turísticos do Estado para o 'AdventureELEVATE'. O evento, que começou nessa terça-feira (9) e acontece até esta quinta-feira (11) em Portland, nos Estados Unidos, será de grande relevância na promoção e divulgação do turismo e da cultura de MS nos EUA.

“Este é um evento voltado para o mercado de ecoturismo e turismo de aventura. Um evento de conteúdo e marketplace, ou seja, de encontro de negócios e atividades antes e depois do evento, mas muito focado em relacionamentos e negócios. É realizado pela ATTA (Adventure Travel Trade Association), uma das mais importantes associações de turismo de aventura do mundo, e a Fundtur está apoiando o evento com uma ação bem especial. Será um momento em que teremos a atenção de todos os presentes, com direito a fala, apresentação sobre os destinos turísticos de MS e da nossa campanha promocional ‘Desbravador de Destinos’”, explicou o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling.

Com foco em educação e networking, o AdventureELEVATE é uma conferência regional anual de 3 dias, voltado para a mídia, operadoras de turismo e líderes de pensamento na comunidade de viagens de aventura.

Os palestrantes principais, workshops e sessões de painéis criativos apresentam tópicos relevantes do setor, como negócios e tecnologia, marketing e operações e tendências de viagens que moldam o futuro do turismo de aventura.

Além de possibilidades de importantes relacionamentos com um dos mais promissores mercados internacionais, associações e mídia especializada norte-americana, o evento traz como retorno visibilidade para o Estado brasileiro como um importante destino turístico.

O evento permite ainda a construção e manutenção de relacionamentos comerciais que impactam para o aumento do fluxo turístico estadual.

Cultura Musical de MS

Marcelo Loureiro - Foto: Divulgação

“Além da apresentação do nosso turismo, levamos também o músico e instrumentista Marcelo Loureiro que já é uma atração internacional. Ele toca músicas que representam muito o que é a composição e a cultura de MS e que também traz a influência da América do Sul. Essa é uma forma que temos de levar um pouco da cultura Sul-mato-grossense aliada à apresentação dos nossos principais destinos de ecoturismo para importantes operadores do mercado norte-americano”, destacou Wendling.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também