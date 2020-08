Após 6 anos, Âncora Hotel encerra atividades na capital

Na manhã desta segunda-feira (31) em uma publicação em uma de suas redes sociais, o Âncora Hotel anunciou que irá fechar as portas. Local onde recebeu inúmeras festas, aniversários, casamentos, corporativos, culturais no tempo em que esteve aberto, quase 6 anos.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a direção do Âncora Hotel, para saber o motivo do encerramento das atividades, mas não obteve respostas. A direção do Ancora Hotéis, divulgou uma nota de encerramento, confira:

"Foram praticamente 06 anos recebendo diariamente pessoas de todos os cantos desse nosso pais, vivenciando e participando de inúmeras festas, dividindo emoções e alegrias com muitos clientes que passaram por aqui que durante todo esse tempo puderam desfrutar de um espaço que zelasse pela segurança, conforto e bem-estar, propiciando, paz, diversão e alegria para todos que reservaram um pouco do seu precioso tempo para conhecer o ANCORA HOTEL.

Durante todos esses anos, realizamos vários eventos, como: aniversários, casamentos, corporativos, culturais, reuniões, seminários, esportivos, dentre outros, que foram acompanhados com todo o cuidado possível pela nossa equipe.

O ANCORA HOTEL foi literalmente palco de várias emoções para todos nós,

Encerramos nossas atividades agradecendo a recepção e o crédito que o povo Campo Grandensse deu a empresa.

Sendo assim, reiteramos nossos mais sinceros e profundos agradecimentos a todos que nos ajudaram neste grande projeto de lazer e entretenimento que foi a empresa AncoraHotel.

Obrigado!!!"

