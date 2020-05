Bonito decreta retomada das atividades turísticas em junho

Flávio Veras, com informações do Bonito Informa

A Prefeitura Municipal de Bonito decretou nesta quarta-feira (20) a volta das atividades de turismo do município no mês de junho. O setor econômico foi paralisado devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o Decreto nº 117/2020, será liberada a reabertura de todo os hotéis, pousadas, albergues, pensões, campings, casas de aluguel, flats e todos os outros meios de hospedagem cadastrados em aplicativos. Para voltar às atividades durante a pandemia, a ABH (Associação Bonitense de Hotelaria) deve apresentar plano de biossegurança ao município.

Os atrativos turísticos públicos e privados também poderão retomar as atividades a partir de 1º de junho, desde que apresentem um plano com medidas de biossegurança que devem ser adotadas durante a pandemia. A Atratur (Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região) será responsável por apresentar este plano à gestão municipal.

Segundo a Prefeitura, a proibição anterior prevê ainda a entrada de ônibus, motor home, vans e transportes de turistas no município até 31 de maio. No município o uso de máscaras de proteção individual é obrigatório, para qualquer morador que esteja fora da própria residência.

Conforme reportagem do portal Bonito Informa, a secretária de Governo, Terezinha Della Pacce Braga, afirmou que o município está há quase 60 dias com o comércio fechado e precisa fazer uma projeção de retomada ao setor. “Eu sei que pode parecer algo desconexo, liberar a abertura da cidade, enquanto temos aumento nos casos positivos. Porém usamos como exemplo a abertura do comércio, onde não tivemos nenhum caso oriundo da reabertura” disse.

