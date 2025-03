Bonito Ã© palco da Feira Internacional de Destinos Inteligentes

Começou nessa quarta-feira (19), no Centro de Convenções de Bonito, a Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), voltada a empreendedores, representantes do setor público e instituições ligadas ao turismo e tecnologia.

Destinos Turísticos Inteligentes adotam inovação e tecnologia para melhorar a gestão do turismo, tornando-se mais sustentáveis, acessíveis e atrativos. Para apoiar municípios com potencial, o Sebrae desenvolve o projeto “Turismo Futuro Brasil” em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Desde 2023, 12 cidades, incluindo Bonito, recebem consultoria especializada para a implementação do conceito.

A instituição é uma das correalizadoras desta terceira edição da FIDI, juntamente com o Governo de Mato Grosso do Sul. O evento, organizado pelo Instituto Cidades do Futuro, da Argentina, também contou com o apoio do Sistema Fecomércio e da Prefeitura Municipal de Bonito.

Presente na abertura da feira, o governador do Estado, Eduardo Riedel, destacou a importância da iniciativa do município em se desenvolver como um destino inteligente e ainda sediar um evento relacionado à temática. “A realização da FIDI foi possível pela harmonia de várias instituições, o alinhamento do Estado com o município, juntamente com o setor privado, como o Sebrae e Sistema Fecomércio. Isso fez com que a cidade se tornasse protagonista naquilo que há de mais atual na tendência do turismo. Bonito alcançou um estágio de maturidade em relação ao segmento que viabiliza estar antenado com os desejos e anseios globais do turista, do cidadão de qualquer parte do mundo”, revelou.

Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, a realização do evento colocou Bonito no centro do diálogo sobre as perspectivas do segmento. “Para nós, é uma alegria fazer parte da história de Bonito. Desde a década de 1990 estamos presentes na cidade, oferecendo suporte aos empreendedores e apoiando no desenvolvimento do turismo, inclusive, implementamos aqui o Polo Sebrae de Ecoturismo. Hoje marcamos uma nova fase do município que é o fomento à internacionalização. Bonito já recebe muitos turistas estrangeiros, mas com a implementação do conceito de Destino Turístico Inteligente, o município fortalece sua posição no cenário global, conquistando ainda mais reconhecimento por estar alinhado à principal tendência do segmento”, ressaltou Amarilha.

Ter Bonito como sede para um evento mundial coloca Mato Grosso do Sul em evidência no contexto internacional, de acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Estado, Bruno Wendling. “É uma estratégia bem consolidada, porque reunimos autoridades, investidores, empresários e lideranças do setor de países da América Latina nesses três dias. É um momento de muito networking, rodadas de negócios e agendas interessantes para podermos atrair novos investimentos, apresentando nosso portifólio e indicadores relevantes para o desenvolvimento de projetos e, junto com o Sebrae, fortalecemos essa parceria com o empresariado, para fomentar a capacidade de ampliar seus negócios”, esclareceu Wendling.





