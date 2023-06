Bonito ganha voos extras mirando férias de julho para receber turistas

Pensando nas férias de julho e mirando também receber turistas, Bonito aumentou o número de voos semanais para atender a demanda com uma manobra realizada pela Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), que opera o Aeródromo Regional da cidade.

Para que fosse possível o aumento de voos na cidade considerada capital do turismo, a secretaria autorizou que a Gol Linhas Aéreas, a trabalhar com voo extra às terças-feiras na rota Congonhas para Bonito durante o mês de julho.

Atualmente, o aeroporto possui seis voos regulares por semana, sendo dois da Gol, às quintas-feiras e domingos, e quatro da Azul Linhas Aéreas, nas segundas, quartas, sextas e domingos, no itinerário Viracopos (SP)/Corumbá/Bonito.

“É um período em que Bonito historicamente atrai um alto volume de visitantes, em razão das férias escolares, mas a empresa pode reconsiderar e prolongar o voo extra de acordo com a demanda”, disse Derick Hudson Machado de Souza, superintendente Viário e coordenador de Transporte Aéreo da Seilog.

Ao longo dos últimos anos, o Aeroporto Regional de Bonito recebeu uma série de aportes do governo estadual para instalar novos equipamentos e realizar reformas em áreas internas e externas, que atendem os padrões da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

