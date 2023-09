Feriado e prova de ciclismo lotam hotelaria na rota turística do Pantanal

O feriado prolongado de 7 de Setembro promete refletir positivamente na Rota Turística Pantanal Bonito, integrada por sete municípios associados - Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Ladário, Jardim e Miranda - com aumento do fluxo de visitantes e movimentando toda a cadeia produtiva. Bonito, que recebe no período uma etapa da prova internacional Brasil Ride, supera todas as estimativas ao registrar ocupação de 100% da rede hoteleira.

As reservas nos distritos de Camisão e Piraputanga, em Aquidauana, onde a Estrada Parque tornou-se um dos principais atrativos da rota, também estão praticamente esgotadas. Segundo o trade, os turistas estão chegando à região no feriado para visitar o Morro do Paxixi, considerado o passeio mais procurado, e também conhecer a Vinícola Terroir Pantanal (Camisão) e vivenciar experiências como trilhas, pesca e passeios de barco no Rio Aquidauana, além da gastronomia.

Todos os municípios da rota terão um incremento significativo de turistas, com expectativa de superar os anos anteriores.

Pantanal e Bonito oferecem um leque de opções para todos os gostos e idades: balneários, grutas, trilhas, caminhadas, rapel, boia-cross, mergulho, flutuação, pesca, passeios de bote e chalana, contemplação, observação de aves, cavalgada, safari fotográfico, tirolesa, mirantes, escalada, arvorismo, quadriciclo, bike e outros, além da gastronomia local.

Esportes de aventura

Em Bonito, somente o Brasil Ride deve atrair mais de três mil pessoas na cidade, entre atletas, familiares e equipes de apoio. Segundo a Associação Bonitense de Hotelaria, quem participou da prova do ano passado decidiu antecipar sua chegada este ano, junto da família para realizar os passeios com tranquilidade, com permanência de até quatro dias.

“Temos ótima expectativa de fluxo para o mês de setembro”, apontou Maria Aparecida Sanches, gerente do Hotel Marruá.

No ano passado, a Capital do Ecoturismo recebeu 26.797 turistas neste mês, com 67% de ocupação hoteleira. O Brasil Ride, segundo a secretária de Turismo, Indústria e Comércio Juliane Salvadori, “não se resume aos dias de competição, mas leva o nome de Bonito pelo mundo e atrai a atenção de diferentes públicos”. Com este evento esportivo, a cidade será vista também como uma opção para o segmento do ciclismo e outros esportes de aventura na natureza.

