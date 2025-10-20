Jardim se destaca no ecoturismo sustentável com certificação Lixo Zero

O Instituto Lixo Zero Brasil concedeu o Certificação Lixo Zero a dois passeios de ecoturismo em Jardim, o Recanto Ecológico Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa, conforme avaliação nos padrões da Zero Waste International Alliance (ZWIA), com 97,3% de gestão responsável dos resíduos.

O processo foi conduzido pela Ciclo Azul Meio Ambiente e Sustentabilidade, empresa especializada em soluções ambientais, que acompanhou todas as etapas de diagnóstico, planejamento e implementação de melhorias para garantir que todos os resíduos gerados nos atrativos tivessem destinação ambientalmente correta, reforçando o propósito do Grupo de operar com impacto positivo sobre o meio ambiente.

“Desde a nossa fundação em 1995, sempre fizemos a separação de resíduos para reciclagem. Mesmo quando não havia onde entregar, continuamos. Ao longo dos anos, aprimoramos cada etapa e a Certificação Lixo Zero veio como um grande avanço. A taxa de 97,3% de desvio de aterro demonstra nosso compromisso diário com a compostagem, a reciclagem, o reuso e a escolha criteriosa de matérias-primas. Trabalhamos assim em prol da natureza, que tanto nos fornece”, destaca Luiza Coelho, diretora de Sustentabilidade do Grupo Rio da Prata.

De acordo com Raquel Kmite, colaboradora da Ciclo Azul, o processo foi dividido em duas fases principais: uma voltada para o diagnóstico e análise da geração de resíduos, e outra dedicada à reestruturação dos fluxos internos e aprimoramento das práticas de descarte. “Foi um trabalho técnico e personalizado. Um dos maiores desafios foi ajustar a sinalização e os pontos de coleta para garantir que colaboradores e visitantes tivessem acesso fácil à informação e pudessem descartar corretamente cada tipo de resíduo”, explica.

Outro ponto de destaque foi a logística de transporte, já que os atrativos estão localizados a cerca de 40 km do centro urbano. “Planejar o escoamento de materiais recicláveis e rejeitos exigiu organização e controle rigoroso. Mesmo com esses desafios, o resultado superou as expectativas”, complementa Raquel.

Entre as práticas mais inovadoras implementadas estão a eliminação de plásticos de uso único, como copos descartáveis e sachês, e a compostagem do papel higiênico.

O Grupo Rio da Prata mantém o controle sistemático da geração, segregação e destinação de resíduos em todos os setores, como parte da rotina operacionalSobre o Grupo Rio da Prata

O Grupo Rio da Prata é uma empresa de ecoturismo que opera os atrativos Recanto Ecológico Rio da Prata, Lagoa Misteriosa e Estância Mimosa Ecoturismo, todos reconhecidos por suas práticas de conservação ambiental, responsabilidade social e gestão de segurança certificada pela norma ISO 21101.

