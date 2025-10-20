Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Turismo

Jardim se destaca no ecoturismo sustentável com certificação Lixo Zero

Dois passeios foram avaliados com 97,3% de gestão responsável dos resíduos

20 outubro 2025 - 12h13Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Instituto Lixo Zero Brasil concedeu o Certificação Lixo Zero a dois passeios de ecoturismo em Jardim, o Recanto Ecológico Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa, conforme avaliação nos padrões da Zero Waste International Alliance (ZWIA), com 97,3% de gestão responsável dos resíduos.

O processo foi conduzido pela Ciclo Azul Meio Ambiente e Sustentabilidade, empresa especializada em soluções ambientais, que acompanhou todas as etapas de diagnóstico, planejamento e implementação de melhorias para garantir que todos os resíduos gerados nos atrativos tivessem destinação ambientalmente correta, reforçando o propósito do Grupo de operar com impacto positivo sobre o meio ambiente.

“Desde a nossa fundação em 1995, sempre fizemos a separação de resíduos para reciclagem. Mesmo quando não havia onde entregar, continuamos. Ao longo dos anos, aprimoramos cada etapa e a Certificação Lixo Zero veio como um grande avanço. A taxa de 97,3% de desvio de aterro demonstra nosso compromisso diário com a compostagem, a reciclagem, o reuso e a escolha criteriosa de matérias-primas. Trabalhamos assim em prol da natureza, que tanto nos fornece”, destaca Luiza Coelho, diretora de Sustentabilidade do Grupo Rio da Prata.

De acordo com Raquel Kmite, colaboradora da Ciclo Azul, o processo foi dividido em duas fases principais: uma voltada para o diagnóstico e análise da geração de resíduos, e outra dedicada à reestruturação dos fluxos internos e aprimoramento das práticas de descarte. “Foi um trabalho técnico e personalizado. Um dos maiores desafios foi ajustar a sinalização e os pontos de coleta para garantir que colaboradores e visitantes tivessem acesso fácil à informação e pudessem descartar corretamente cada tipo de resíduo”, explica.

Outro ponto de destaque foi a logística de transporte, já que os atrativos estão localizados a cerca de 40 km do centro urbano. “Planejar o escoamento de materiais recicláveis e rejeitos exigiu organização e controle rigoroso. Mesmo com esses desafios, o resultado superou as expectativas”, complementa Raquel.

Entre as práticas mais inovadoras implementadas estão a eliminação de plásticos de uso único, como copos descartáveis e sachês, e a compostagem do papel higiênico.
O Grupo Rio da Prata mantém o controle sistemático da geração, segregação e destinação de resíduos em todos os setores, como parte da rotina operacionalSobre o Grupo Rio da Prata

O Grupo Rio da Prata é uma empresa de ecoturismo que opera os atrativos Recanto Ecológico Rio da Prata, Lagoa Misteriosa e Estância Mimosa Ecoturismo, todos reconhecidos por suas práticas de conservação ambiental, responsabilidade social e gestão de segurança certificada pela norma ISO 21101. 

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Turistas durante flutuação em Rio de Bonito
Turismo
Turismo em MS cresce 92,6% em três anos e Estado terá estande destaque em feira
Cliente será indenizado em R$ 10 mil após delivery errar pedido e polícia ir até sua casa
Justiça
Cliente será indenizado em R$ 10 mil após delivery errar pedido e polícia ir até sua casa
Fazenda Caiman
Turismo
Protagonistas do turismo transformam o Pantanal em destino mundial

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar