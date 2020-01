MS tem o Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil

O prêmio de “Melhor Destino de Ecoturismo”, foi pela 16ª para Bonito, o município sul-mato-grossense foi escolhido o melhor do Brasil pela revista especializada, Viagem e Turismo.

A região Bonito-Serra da Bodoquena tem o turismo como principal atividade econômica e é comprometido com a busca constante de interferência mínima na natureza.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, afirma que esta é uma conquista do trade turístico. “Esse prêmio é resultado da profissionalização do trade. A região de Bonito – Serra da Bodoquena continua sendo o melhor destino de ecoturismo do país pelas boas práticas adotadas pelo destino e pela capacidade que ele tem de manter a conservação dos seus atrativos naturais. Ficamos muito felizes que a imagem do Mato Grosso do Sul está cada vez mais em evidência e consolidada no mercado nacional e internacional. Esta semana, por exemplo, Bonito foi destaque da Embratur na feira internacional New York Times Travel Show, uma das mais importantes das Américas e isso é também resultado de muito trabalho. Bonito e região estão de parabéns”, se orgulhou.

A escolha do melhor de cada categoria do prêmio “Melhor de Viagem e Turismo 2019/2020”, que contempla destinos, produtos e serviços relacionados ao setor de viagem e turismo tanto nacionais quanto internacionais é feita pelo público leitor e júri especializado da revista, publicada pela Editora Abril.

Confira todos os 24 vencedores do prêmio clicando no link: O melhor de viagem e turismo 2019/2020

Referência Mundial

A cidade de Bonito se tornou referência mundial em turismo responsável e sustentável. Considerado polo de ecoturismo, o município destaca-se como o principal da região Bonito - Serra da Bodoquena. A preservação ambiental, a gestão pública focada na sustentabilidade e a capacidade de carga controlada são destaques do destino. O voucher único, sistema desenvolvido pelo município de Bonito para monitoramento da capacidade de carga e que é modelo no mundo todo, é um dos responsáveis pela organização da atividade aliado à profissionalização da gestão e equipamentos turísticos.

Selo: O melhor de Viagem e Turismo

Deixe seu Comentário

Leia Também