Pesca esportiva em Corumbá é opção para a família nas férias de julho

Com a aproximação das férias escolares, o Pantanal de Corumbá é um convite para a prática da pesca esportiva em família ou grupos de amigos.



A estrutura disponibilizada pelas empresas associadas da ACERT (Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo) garante acessibilidade, conforto e segurança para a pratica da pesca esportiva para todas as idades. A presença das crianças na pesca esportiva com os pais tem aumentado, tornando a viagem mais divertida, educativa e muitas aventuras e histórias para contar para os colegas no retorno às aulas.



“Temos incentivado os nossos clientes a incluir os mais jovens nas suas pescarias e observado que o ambiente se torna ainda mais familiar e enriquece o convívio”, observa o empresário Luiz Martins, presidente da ACERT. “Além do mais, o adulto que fizer isso vai ajudar na formação de novos pescadores esportivos, com consciência ambiental e garantindo a longevidade do esporte.”



Os roteiros oferecidos pelo trade que opera com a pesca esportiva propiciam uma viagem inesquecível, navegando mais de 250 km pelo Rio Paraguai, no sentido norte, por lugares isolados e incríveis para contemplar a natureza e a pesca abundante.



Os pacotes incluem excelentes acomodações, gastronomia pantaneira, guias de pesca, botes, iscas e total segurança. As reservas são feitas diretamente com os operadores e o tarifário é ajustado conforme o número de pessoas e os itens de conforto e serviços.



