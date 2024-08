Pesquisa ECOAR: MS é um dos estados onde empresas mais atuam com ecoturismo no país

O Sebrae/MS, junto do AECOPAXI e a Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), realizou o lançamento da pesquisa ECOAR na manhã desta sexta-feira, no distrito de Camisão, a 130 km de Campo Grande. O levantamento mede o potencial do ecoturismo no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Em uma iniciativa inédita, a coletiva foi realizada na Rota Serra e Charme Paxixi, no Terroir Pantanal.

Apresentando o resultado da pesquisa que consolida MS como um Estado de referência em ecoturismo, a diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, detalhou os pontos principais, além das oportunidades que essa pesquisa mostra e o potencial já realizado no novo destino: Camisão. O lugar se revela como uma grande promessa do ecoturismo no Mato Grosso do Sul.

"A pesquisa divulga dados inéditos sobre essa atividade que conecta turismo e natureza, incluindo práticas como canoagem, trilhas, flutuação e muito mais. É uma oportunidade para conhecer mais sobre o Ecoturismo no Estado e no Brasil, em um destino emergente no setor", iniciou a diretora.

Miriam Aveiro, Sandra Amarilha e Geancarlo Merighi - Foto: Brenda Leitte

Uma pesquisa denominada "Demanda do Turismo Rural" (2ª edição), aponta que para 74% dos entrevistados, a atividade mais buscada no meio rural é a contemplação da natureza. O Brasil é apontado como líder em biodiversidade entre todos os destinos avaliados, em primeiro lugar na lista de 50 países com 94,9 pontos.

Compondo um dos lugares buscados, o estado Sul-mato-grossense atualmente ocupa o 3º lugar onde empresas mais atuam com ecoturismo. Mato Grosso ainda lidera o ranking com 85,9% dos respondentes comprometidos com a atividade. Em segundo lugar está o Maranhão (83,9%), seguido do Mato Grosso do Sul, com 83% e do Goiás com 81% das empresas atuando no setor.

A pesquisa revela detalhadamente que em Mato Grosso do Sul 83% das empresas atuam com ecoturismo e ele representa 70,8% do faturamento das empresas.

"Com a pesquisa identificamos que a relevância do ecoturismo varia bastante de um estado para o outro. No Mato Grosso do Sul, um dos estados com maior destaque para o segmento e sede do Polo SEBRAE de Ecoturismo, 4 a cada 5 empresas atuam com o segmento, e o impacto no faturamento é ainda maior do que a média nacional", pontuou Sandra.

TOP 5 atividades oferecidas do ecoturismo

Foto: Brenda Leitte

Dentre eles estão: Caminhada/Trilhas; Observação da vida silvestre; Caminhada de longo curso; Cicloturismo; Montanhismo.

De acordo com a presidente do Aecopaxi, Miriam Coura Aveiro, o levantamento também aponta que 65,5% dos alojamentos atuam com ecoturismo, os quais representa 58,7% do faturamento da região.

"Os empreendimentos de hospedagem e alojamento têm enriquecido a sua oferta, se diferenciado entre os competidores e incrementado a experiência dos visitantes se posicionando como empreendimentos de Ecoturismo. Sete a cada 10 empreendimentos atuam com ecoturismo, e para estes, 3 a cada 5 visitantes vão em busca desde segmento", ressaltou ela.

A região conta atualmente com 22 empreendimentos, contendo 298 leitos, e 300 refeições/dia, o que representa um crescimento significativo. "Em quase dois anos tivemos um crescimento muito bom para a rota. Além do Mirante do Paxixi, a pesca artesanal se faz bem presente, e a gastronomia que faz um sucesso. A visita de celebridades, como o ator Alexandre Nero, no fina do ano passado, foi um momento memorável que contribuiu para que mais pessoas conhecessem o lugar e despertasse o interesse em vir nos conhecer", destacou Miriam.

Também presente na apresentação dos dados da pesquisa, o diretor de Desenvolvimento do Turismo Fundtur, Geancarlo Merighi, falou sobre o papel do governo diante do ecoturismo. "Temos um Estado rico, temos muito a oferecer, como belezas naturais, cultura, temos a maior parte do Pantanal. A Serra do Paxixi é algo que vale a pena explorar e é isso que temos feito, para que cada vez mais, mais turistas possam conhecer e desfrutas do que temos em MS, seja turistas estrangeiros, mas também o nosso povo, de Campo Grande e outros municípios do Estado, que talvez ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar tudo o que tem por aqui e em outras regiões", afirmou Merighi.

Inspira Ecoturismo

Abordando sobre o assunto, no mês de setembro acontecerá o 'Inspira Ecoturismo', uma iniciativa do Polo SEBRAE de Ecoturismo, referência nacional no segmento, que preparou 5 dias de experiências em Bonito, Serra da Bodoquena e Pantanal, em Mato Grosso do Sul.

O evento, que será realizado de 10 a 14 de setembro deste ano, será repleto de oportunidades, com palestras, painéis, salas temáticas e visitas técnicas para empreendedores e gestores do setor se aproximarem, trocarem conhecimentos, explorarem a natureza e aprenderem práticas sustentáveis para aplicar em seus negócios. Venha aproveitar a chance de se aprimorar e se conectar com o que há de melhor no Ecoturismo no Brasil.

