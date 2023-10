Sectur representa Campo Grande na maior feira de turismo da américa latina

Representando a prefeitura de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está participando da 50ª edição da Abav Expo 2023, realizada entre os dias 27 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, a Capital integra o estande do governo do estado de Mato Grosso do Sul, onde os municípios e regiões turísticas tem como objetivo apresentar suas potencialidades.

A feira organizada pela Associação Brasileira de Agência de Viagens (Abav) é a maior do segmento do turismo no Brasil e uma das mais importantes da América Latina.

Na pauta “Destino Turístico Inteligente (DTI)”, Campo Grande se posicionou como um dos dez primeiros destinos em transformação do Brasil e garantiu a presença no lançamento da Feira Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes que acontecerá em Curitiba, em março de 2024.

“A participação de Campo Grande nas duas feiras é muito importante, pois o município é um destino turístico inteligente em transformação, tem feito toda uma renovação de suas ações para que se torne de fato, um DTI”, afirmou Bárbara Rangel, diretora de Planejamento, Inteligência, Inovação e Competitividade no Turismo, no Ministério do Turismo.

A 50ª Abav Expo conta com mais de duas mil marcas expositoras, apresentações culturais, gastronômicas, artesanato, treinamentos e painéis sobre diversas temáticas, além de shows e palestras com nomes de renome da área.

“A atividade turística em Campo Grande é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores molas propulsoras para o desenvolvimento econômico do município, e a atual gestão tem entendido isso posicionando a Capital com todo seu potencial e oportunidades”, pontua Wantuyr Tartari, superintendente de Turismo da Sectur.

