Bonito recebeu 31 mil turistas em setembro, 2° melhor fluxo do ano

Setembro foi um mês excelente para o destino da Serra da Bodoquena, o feriado de 7 de Setembro, e os eventos realizados no Centro de Convenções e a etapa do Brasil Ride foram determinantes para a cidade receber o segundo maior público em oito anos de pesquisas do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB). O mês com maior fluxo foi janeiro.

Boletim divulgado pela associação Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), que coordena o OTEB e gerencia a Rota Pantanal Bonito, registrou que 31.177 turistas visitaram a Capital do Ecoturismo no mês de setembro, com 73% de ocupação hoteleira. No feriado prolongado de setembro (6 a 10), Bonito recebeu 21.392 turistas.

Em agosto, foram 26.797 pessoas. O desempenho do aeroporto local manteve a média: 1.648 desembarques, correspondendo a 5,29% do total de visitantes. O destino é conectado aos centros emissores pela Gol e Azul.

Visitações crescem

De janeiro a setembro, Bonito recebeu 229.814 turistas, com expectativa do trade turístico de atingir a 300 mil visitantes no ano. Em 2022, foram 280.391 pessoas. A demanda de visitações aos mais de 40 atrativos também continua numa crescente.

Os balneários mantêm a liderança entre os passeios, com 25.281 visitantes em setembro, seguido da flutuação (20.126), cachoeiras (12.407) e grutas (9.807). No mês, a Gruta do Lago Azul teve 81% de sua ocupação (controlada), próximo de janeiro (82%) e acima de agosto (66%). A gruta administrada pelo município foi um dos últimos atrativos a reabrir pós-pandemia. Em relação aos emissores de turistas, São Paulo lidera com 32,01% do fluxo.

