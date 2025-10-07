Turismo em MS cresce 92,6% em três anos e Estado terá estande destaque em feira

O turismo em Mato Grosso do Sul vive uma fase de expansão histórica. Segundo a PNAD Contínua Turismo 2024, divulgada pelo IBGE, o número de pessoas que viajaram para o Estado saltou de 136 mil em 2021 para 262 mil em 2024, um crescimento de 92,6% em três anos.

O resultado consolida o Estado como um dos principais destinos emergentes do país.

O levantamento também revela que o gasto médio por visitante com pernoite chegou a R$ 1.761,00, representando uma evolução constante.

O carro segue como o meio de transporte mais utilizado, e a hospedagem em casas de parentes ou amigos permanece como a opção preferida. Apesar do aumento no fluxo turístico, o tempo médio de permanência caiu para 6,1 diárias, o menor da série histórica.

Diante desse cenário positivo, Mato Grosso do Sul se prepara para apresentar suas potencialidades na ABAV Expo 2025, a maior feira de turismo da América Latina, que será realizada de 8 a 10 de outubro, no Rio de Janeiro.

O evento deve reunir mais de 40 mil participantes, entre representantes de hotéis, operadoras, companhias aéreas, seguradoras e agentes de viagens.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, destaca a importância da presença do Estado na feira.

“A ABAV Expo é um espaço que a gente aproveita sempre para lançar novidades, novos produtos, novas campanhas. Esse ano será ainda mais especial, porque os lançamentos virão dos próprios empresários sul-mato-grossenses, que entenderam nossa estratégia de usar feiras como essa para apresentar suas inovações”, afirmou.

O estande de Mato Grosso do Sul será interativo, com rodas de conversa, capacitações rápidas e espaço para negócios entre o setor público e o privado.

A ABAV-MS (Associação Brasileira de Agências de Viagens) organiza uma delegação especial, e uma caravana do Sebrae-MS garantirá acesso diferenciado e descontos para empresários e agentes de viagens.

Entre os destaques da programação está o ABAV Talks, que contará com cinco arenas temáticas e mais de 60 palestras e oficinas práticas, abordando temas como qualificação profissional, inovação e tendências de mercado.

O evento também servirá para divulgar dados atualizados sobre o perfil do turista, geração de empregos, ticket médio por região e novas estratégias de atendimento, reforçando o papel do turismo como motor de desenvolvimento econômico e social do Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também