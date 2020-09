AO VIVO: Acompanhe a 1ª Parada online da Cidadania e do Orgulho LGBTQIA+/MS

Acompanhe agora a transmissão ao vivo pelos canais no YouTube do Fórum e da cantora Paolla.



Os convidados vão interagir remotamente, com os apresentadores ao vivo, respeitando todas as medidas de biossegurança, em estúdio. A previsão é que a Parada tenha cerca de 4 horas de duração. Quase 60 artistas participarão, entre recados e vídeos de artistas do Mato Grosso do Sul e do Brasil, o evento contará com a participação de uma Drag Queen Peruana.



