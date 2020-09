AO VIVO: Prefeitura assina contrato para obras que incluem Rita Vieira e Bom Pastor

A prefeitura assina, neste momento, contratos de financiamento com a Caixa Econômica Federal (CEF) para obras que beneficiarão diversas regiões de Campo Grande.

O projeto inclui drenagem e pavimentação dos bairros Rita Vieira, Parque Dalas e Jardim Oliveira I e III; Parque de Esportes Radicais que será instalado no Jardim Noroeste; Requalificação do Corredor da Bom Pastor; Cidade Inteligente, que consiste na construção do Centro de Controle Integrado.

A solenidade acontece no auditório da Casa da Esplanada. Assista:

