Vídeo: Após explosão de meteoro, noite vira dia em SC e RS

Matheus Rondon com informações do Uol

Um meteoro de grandes proporções iluminou o céu do Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira (1°). O espetáculo clareou a noite por volta de 1h09, durante menos de dez segundos.

De acordo com informações do G1, o objeto teve brilho superior ao da lua cheia, por este motivo recebeu o nome de “superbólido”. Astrônomos profissionais e amadores do Sul do país e um satélite registraram o fenômeno.

A Brazilian Meteor Observation Network (Bramon), com seus parceiros do Clima ao Vivo, e o observatório Heller & Jung registraram imagens abaixo, assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também