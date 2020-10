Vídeo: Ministro aparece sem calças durante uma sessão de julgamento

Brenda Assis, com informações Misto Brasilia

Para quem acompanhava a sessão de julgamentos da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na última terça-feira (20) viu uma cena inusitada aonde em dado momento, o ministro Néfi Cordeiro apareceu sem as calças durante a transmissão.

De acordo com o Misto Brasilia, as imagens mostram o ministro vestindo apenas a parte de cima da roupa. O flagrante só é possível porque Néfi Cordeiro levanta da cadeira e parece mexer no celular. Rapidamente, ao lembrar que estava ao vivo, ele senta novamente.

