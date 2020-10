Vídeo: bombeiros restagam filhotes de coruja

Na manhã desta segunda-feira (05), militares do 3º Grupamento de Bombeiros em Corumbá, resgataram um par de filhotes de coruja, que teriam caído no ninho.

As aves possuem entre 29cm a 44cm de comprimento, a envergadura de asas fica entre 75cm a 110 cm. O macho tem peso médio de 470 gramas e a fêmea pesa 570 gramas. As informação são de que o ninho estaria localizado no topo de uma estrutura de difícil acesso, os animais, aparentemente sadios serão encaminhados à Fundação de Meio Ambiente.



Segundo os bombeiros, a aparência das aves é inconfundível, o adulto apresenta o dorso cinza ou pardo, com partes inferiores branca e íris escura.



A característica mais marcante é seu disco facial em forma de coração, branco bordeado de marrom-ferrugem.O macho costuma apresentar o ventre branco puro, enquanto que a fêmea apresenta o peito mais manchado (creme ao marrom-claro).

