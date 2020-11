Vídeo: Empresário é multado em R$ 5 mil por poluição sonora

Após denúncias que uma empresa de metalurgia estaria perturbando o sossego dos moradores da região, que é predominantemente residencial, equipe de policiais militares ambientais de Costa Rica foram verificar a reclamação sobre à alta pressão de som emitida pelas máquinas. A denúncia foi analisada no feriado (15), na cidade Chapadão do Sul. O proprietário (38) da empresa foi multado em R$ 5.000.00 e poderá responder por crime ambiental de poluição sonora, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.

Ao chegarem no local, foi constado que a empresa funcionava durante o feriado nacional de Proclamação da República. Quando eram utilizadas máquinas, esmerilhadeiras principalmente, para os serviços de acabamento de portas e janelas de metais, os ruídos emitidos pelos equipamentos eram insuportáveis segundo a vizinhança. O proprietário da foi flagrado realizando atividades na calçada da empresa o que aumentava ainda mais o ruído emitido.

As aferições realizadas durante os três dias de fiscalização e organizadas em relatório técnico registraram a média de 75 decibéis, no local onde a pressão de som permitida é de 55 decibéis o máximo, conforme as normas brasileiras. Houve momentos em que o aparelho registrava acima de 89 decibéis. As atividades foram interditadas e as esmerilhadeiras apreendidas na terça-feira (17) depois da conclusão dos relatórios.

O empresário foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil para as providências penais

