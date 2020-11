Vídeo: homem salva cachorro da boca de jacaré

Matheus Rondon, com informações do CM7

Um vídeo postado na rede social Tik Tok viralizou nessa semana ao mostrar um homem mergulhando em um lago na Flórida, nos EUA e pegando o jacaré com as mãos, para salvar um filhote de cachorro que estava na boca do réptil.

O jacaré não era dos maiores, mas a força das mandíbulas dele fazia o filhotinho de cachorro gemer de dor. O homem fez de tudo para abrir a boca do jacaré, até que conseguiu.

Assim que se viu livre, o cãozinho saiu correndo e o herói continuou segundo o jacaré, já fora da água. O cachorro ficou um pouco machucado e assustado, mas passa bem.

Veja o vídeo:

