Vídeo: incêndio em usina já causou uma morte

O incêndio de grandes proporções que aconteceu pela manhã desta terça-feira (17) na usina de álcool, Passa Tempo, em Rio Brilhante, já foi contido pela equipe de Bombeiros do município de Maracaju. A informação extraoficial que o JD1 Noticias recebeu, é de que o funcionário, Luiz Chagas, seria irmão do vereador eleito, Adailton Lima (PSD), as autoridades não confirmaram até o momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um tanque com capacidade para 20 milhões de litros de etanol explodiu, e estava com cerca de 5 milhões de litros. As autoridades locais estão resfriando os reservatórios próximos através de caminhões de água, para evitar um possível novo incêndio.

A empresa Biosev informou, em nota, que o local foi evacuado para a segurança dos colaboradores e que irá colaborar com as autoridades para a identificação das causas do incêndio. “A companhia reitera que investe constantemente na segurança de seus processos e atua na prevenção e mitigação de riscos. Dessa forma, esclarece que irá colaborar com as autoridades competentes na apuração e identificação das causas do incêndio e prestará todos os esclarecimentos necessários.”

Veja o vídeo da ação dos bombeiros:

