O vídeo de uma festa de aniversário do último domingo (18), viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu em Pato Branco, interior do Paraná, a atitude das crianças vem dividindo opiniões e gerando memes Brasil a fora.

Quem filmou e postou foi a madrinha das crianças, que são irmãs e sempre tiveram uma boa relação. O video foi postado no Instagram, para os familiares que não acompanharam a festa, pudessem ver e compartilhar o momento com a aniversariante, mas acabou tomando proporções gigantescas depois de viralizar.

Durante o parabéns, em comemoração aos 3 anos de Maria Eduarda, a irmã, Maria Antonia, de 6 anos, não se aguentou a apagou a vela antes dela, que reagiu com um puxão de cabelo.

Apesar da confusão, as duas fizeram as pazes e o primeiro pedaço do bolo ainda foi para Maria Antonia. Um gesto que para a família, demonstra a união das duas.

Veja ao vídeo:

Vídeo: irmã assopra vela de aniversário da menor e apanha pic.twitter.com/eg6RtRPl5v — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 20, 2020

