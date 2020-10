Vídeo: Morador de rua é incendiado e autor do crime não é identificado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) teve acesso ao vídeo que flagrou o momento exato em que uma tentativa de homicídio cruel ocorreu em Taguatinga, na madrugada desta sexta-feira (23). As imagens serão utilizadas para tentar identificar o autor do crime. Na ocasião, um morador de rua foi incendiado e teve 35% do corpo queimado.

As imagens, que estão sendo periciadas pela policia, são fortes. Nelas, é possível ver uma pessoa caminhando na calçada onde estava Reginaldo dos Santos Nunes, de 42 anos. De capuz, o suspeito, que carrega uma bolsa, sai do enquadramento do vídeo e, segundos depois, a vítima aparece já em chamas, correndo e se debatendo.

A vítima foi encontrada abaixo da marquise do prédio da Caixa Econômica Federal, bastante ferida e socorrida por militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). No momento da brutalidade, o morador de rua estava dormindo e não soube identificar o autor do crime.

Assista ao vídeo:

Homem tem 35% do corpo queimado após ser incendiado na rua pic.twitter.com/tdjxPiuhnf — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 23, 2020

