Vídeo: Mulher atropela amante do marido

Após discussão, mulher atropela amante do marido e a irmã que estavam juntas, o fato aconteceu na cidade de Guaraciaba do Norte, cidade do interior do Ceará. Uma das vitimas está internada, o atropelamento foi filmando por testemunhas na terça-feira (8).

Conforme a policia, a esposa traída atropelou a amante e a irmã dela, que filmou toda a briga.

No primeiro vídeo, é possível ver as irmãs em um veículo e empurrando a esposa. Em seguida, o carro conduzido pela esposa vai em direção ás irmãs, que são atropeladas, o portão de uma casa também é destruído.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a amante é moradora de Guaraciaba do Norte e teve um envolvimento romântico com um homem casado de Tianguá. A esposa descobriu a traição e começou a ameaçar e perseguir a amante, até quando de fato aconteceu a agressão.

Uma das irmãs atropeladas fraturou o púbis ( osso que forma a pélvis) e precisou ser internada em uma unidade da região e em seguida foi transferida para Sobral. A outra irmã, que seria a amante do marido da agressora, foi na manhã da quarta-feira (9) na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e foi submetida a um exame de corpo de delito.

De com a polícia, o caso está sendo investigado.

