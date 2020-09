Vídeo: Por imprudência, adolescente acaba morta em rodovia

Um grave acidente aconteceu na rodovia AM-010, no Estado do Amazonas, na noite de terça-feira (22), segundo informações, quatro pessoas estavam em uma moto com carroceria e ao passar por um buraco, a carroceria desprendeu do veiculo, colidindo com um caminhão que trafegava na rodovia em sentido oposto.

Uma das adolescente, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, o jovem Lazaro Ribeiro de 23 anos, foi encaminhado ao hospital para receber atendimento.

