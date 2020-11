Vídeo: Prefeito de Itaituba viraliza ao aparecer em aglomeração

Matheus Rondon, com informações do G1

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostra o prefeito reeleito em Itaituba, no Pará, Valmir Climaco, afirmando que comemoraria “com cautela e com calma” a reeleição, momentos depois ele apareceu sem camisa, bebendo e dançando, sem máscara, acompanhado de apoiadores e policiais, em festa com aglomeração na cidade. A comemoração aconteceu no domingo (15), logo após o resultado das eleições municipais 2020.

"Eu estou muito feliz, vamos comemorar com cautela, com calma, e amanhã nós estamos na rua", ele havia anunciado antes de descumprir uso obrigatório de máscaras e proibição do TRE Pará a todo ato político que promova aglomerações. O G1 tentou contato, mas não teve resposta.

Em junho de 2019, Valmir foi alvo de uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) após ter ordenado que a população receba "à bala" funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Em junho do mesmo ano, ele confirmou à Polícia Federal que é dono de uma fazenda, onde foram encontradas armas e quase 600 quilos de cocaína. À Polícia, ele disse que o veículo e uma aeronave encontradas não lhe pertenciam. As investigações tinham como alvo um esquema de pousos e decolagens diárias de aeronaves de pequeno porte às proximidades da rodovia Transamazônica.

