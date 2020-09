Vídeo: Produtor rural tem prejuízo de R$ 10 mil com carneiros mortos por Pit Bulls

Matheus Rondon, com informações do Jornal da Nova

O produtor rural, Gilmar Marques, de 47 anos, teve um prejuízo estimado em R$10 mil, após dois cães da raça Pit Bull, atacarem o rebanho de ovelhas e carneiros, no interior do cercado onde passam a noite. O fato aconteceu na quarta-feira-feira (23), no sítio no Assentamento Teijin, região de Nova Casa Verde, distrito a 56 quilômetros de Nova Andradina.

O Jornal da Nova acompanhou a contagem e preparação para enterro dos animais, até a tarde de ontem foram encontrados 16 animais, entre adultos e filhotes, pelo menos mais três que deverão ser sacrificados devido à gravidade dos ferimentos. Um deles não consegue se alimentar, devido a boca estar deformada após o ataque, um filhote está com a pata quebrada e ferimentos na face e talvez não sobreviva.

Gilmar contou ao jornal, que está arrasado com a situação do assentamento, não só pelo prejuízo, mas pelo desprezo do dono dos cães, que não deu assistência.

O proprietário registrou um boletim de ocorrência de omissão de cautela na guarda ou condução de animais e vai representar criminalmente contra o dono dos cachorros.

