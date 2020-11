Vídeo: Seis toneladas de maconha são incineradas no interior

Matheus Rondon, com informações da assessoria

Na manhã da quinta-feira (19), a delegacia de Polícia do município de Brasilândia incinerou 6.040 kg de maconha. O montante é resultante de três apreensões de drogas.

Uma das apreensões , recorde no município, foi realizada pelo Departamento de Operações de Fronteira, em 22 de outubro, quando foram apreendidas 6 toneladas de maconha que eram transportadas em um caminhão. Naquela oportunidade o motorista chegou a fugir da abordagem, mas foi capturado horas depois por agentes da Polícia Civil de Brasilândia e do Departamento de Operações de Fronteiras

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial, no qual foram angariadas provas contundentes contra o batedor da carga, autuado em flagrante naquela oportunidade. A Polícia Civil apurou que ele foi o responsável pela aquisição do caminhão no estado de São Paulo, pagando em dinheiro vivo e que também solicitou a terceira pessoa “emprestasse” o nome para registrar o veículo.

A droga foi destruída por processo de incineração na caldeira de uma indústria na cidade de Três Lagoas. O transporte e escolta da droga foram realizadas pela autoridade Policial e agentes da delegacia de Polícia de Brasilândia.

