Vídeo: Veículo quase meia tonelada de maconha é apreendido na MS-384

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã desta quinta-feira (10), um veículo Jeep Renegade preto, com placas falsas, carregado com 531 volumes prensados de maconha, com peso total de 495,6 quilos. A apreensão aconteceu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-384, região de Bela Vista.

Os militares deram ordem de parada, inicialmente, ao condutor e passageiro do veículo Fiat Uno vermelho, que seguia no sentido Bela Vista/Caracol. Antes da abordagem, os policiais perceberam o momento em que o passageiro do Uno arremessou um aparelho de telefone celular para fora do veículo.

Logo em seguida aproximou-se o condutor do Jeep Renegade, onde estava o entorpecente. O homem de 27 anos de idade contou que o condutor (27) e o passageiro (42) do Fiat Uno eram os batedores de estrada; que os três foram contratados para entregarem a droga em Campo Grande (MS).

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Bela Vista, onde os três homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

Veja o vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também