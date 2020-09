Vídeo: violência sexual contra jumenta choca população

Matheus Rondon com informações do Portal DM

Neste último final de semana, um caso bizarro e revoltante chocou a comunidade do maior distrito de Milhã. Populares do distrito de Carnaubinha procuraram o jornal local Portal DM, para denunciar um crime de violência sexual contra uma jumenta. Segundo as informações repassadas ao jornal, o crime aconteceu durante o fim de semana e ocasionou na morte da jumenta, devido à brutalidade do ato.

Um vídeo que circula na internet, mostra uma moradora ao lado da jumenta ainda com vida e cobra por justiça. A maldade foi tanta, que uma madeira de cerca de um metro foi introduzida na parte íntima do animal. “Como que uma coitada dessa não está por dentro...enfiou um pau de quase um metro, isso é uma maldade, alguém tem que tomar uma providencia na nossa comunidade, isso não pode acontecer, é muito triste, quem faz isso com um bicho bruto, faz também com uma criança, uma mulher”, finaliza.

