A Atvos lançou, na tarde desta quarta-feira (1º), a pedra fundamental da primeira planta de etanol de milho da empresa em Nova Alvorada do Sul. O empreendimento faz parte da ampliação da Unidade Santa Luzia e integrará a produção de etanol de cana-de-açúcar e de milho, fortalecendo a cadeia de biocombustíveis em Mato Grosso do Sul.

Segundo a empresa, a nova planta terá capacidade para processar 642 mil toneladas de milho por ano, produzindo 273 mil metros cúbicos de etanol, além de 183 mil toneladas de DDG, coproduto utilizado na nutrição animal, e 13 mil toneladas de óleo de milho.

A expectativa é de que a obra gere cerca de 2 mil empregos durante a fase de construção, somando-se aos aproximadamente 4 mil postos de trabalho já mantidos pela Atvos no Estado.

Presente na cerimônia, o ex-secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, destacou o impacto econômico do investimento. "A planta de etanol de milho significa mais emprego e desenvolvimento. São quase 2 mil empregos apenas na fase de construção, além dos 4 mil que a empresa já gera. Isso muda a vida das pessoas e é assim que Mato Grosso do Sul se desenvolve: atraindo empreendimentos, gerando confiança, novos empregos e mais renda para as famílias sul-mato-grossenses", afirmou.

O projeto também amplia a diversificação da matriz de produção da unidade, que passa a utilizar o milho como matéria-prima complementar à cana-de-açúcar na fabricação de etanol.