Os Correios passaram a receber gratuitamente equipamentos eletrônicos sem uso para descarte e reciclagem em mais de 6 mil agências do país. A iniciativa, realizada em parceria com a Circular Brain, busca facilitar a destinação correta desses materiais e evitar danos ao meio ambiente.

O serviço foi lançado em outubro, mês em que é celebrado o Dia Internacional do Lixo Eletrônico, nesta quarta-feira (14).

Para participar, basta colocar os equipamentos em uma caixa, com peso total de até 30 quilos, e levá-la aberta a uma agência que ofereça o serviço Balcão do Cidadão. O atendente fecha a embalagem e realiza o cadastro do consumidor, que recebe um comprovante.

São aceitos celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido, cabos e outros eletrônicos pequenos. Pilhas, baterias e lâmpadas não podem ser entregues.

Após a coleta, os materiais são encaminhados à rede de reciclagem da Circular Brain, responsável por garantir o destino adequado dos resíduos.

Segundo dados internacionais de 2022, o Brasil produz cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, mas apenas 3% desse volume é coletado formalmente.

A iniciativa busca ampliar a reciclagem e reduzir o descarte irregular de equipamentos que podem contaminar o solo e a água.