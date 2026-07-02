O Festival Internacional da Carne marcará presença na programação do Pantanal Tech MS 2026, entre os dias 3 e 5 de julho. A parceria levará a culinária sul-mato-grossense para dentro do evento de inovação tecnológica do agro, realizado no campus da UEMS em Aquidauana.

No dia 4 de julho, a partir das 16h50, o festival promoverá uma masterclass exclusiva com foco na valorização da carne suína pantaneira. O encontro reunirá especialistas e chefs renomados da região para compartilhar novas técnicas e experiências gastronômicas com o público.

Além de palestras temáticas sobre inovação no setor, o evento assinará opções especiais de cortes na praça de alimentação do Pantanal Tech. A organização destaca que a iniciativa funciona como uma vitrine do potencial econômico e turístico da gastronomia do Estado.

A organização aproveitou o anúncio para confirmar que a edição oficial do Festival Internacional da Carne deste ano acontecerá de 25 a 27 de setembro. O evento tradicional será sediado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, com novidades.

Serviço:

Masterclass "A nova experiência da carne suína pantaneira"

Data: 4 de julho de 2026, a partir das 16h50

Local: Pantanal Tech MS 2026 – Campus da UEMS, Aquidauana/MS

Mais informações: @festivaldacarneinternacional